In den Kreisen Ortenau, Lörrach, Waldshut, Tuttlingen und Rottweil gelten seit Montag verschärfte Corona-Regelungen. Zu den geschlossenen Geschäften kommen jetzt Ausgangsperren und weitere Kontaktbeschränkungen hinzu.

In fünf südbadischen Landkreisen dürfen die Menschen nur noch eine Erwachsene Person aus einem anderen Haushalt treffen. Ab 21 Uhr darf nur noch Haus oder Wohnung verlassen, wer dafür einen triftigen Grund hat. Für die Geschäfte gilt ein Abhol-Service und wer zum Friseur will, muss einen Schnelltest mitbringen.

Land lässt Click&Collect-Angebote im Einzelhandel weiter zu

Zur Weiter-Erlaubnis von Abhol-Angeboten (Click&Collect) in der Corona-Verordnung des Landes teilte der Amtschef des Ministeriums für Soziales und Integration, Uwe Lahl, am Sonntag mit: "Im Rahmen der Ressort-Abstimmung und nach intensiver juristischer Prüfung hat sich die Landesregierung einvernehmlich darauf verständigt, so genannte Click&Collect-Angebote auch bei einer 3-Tage-Inzidenz von über 100 weiterhin zu erlauben. Der vorliegende Entwurf und die Beratungen über eine bundesgesetzliche "Notbremse" deuten aus unserer Sicht darauf hin, dass auch der Bund Click&Collect weiter zulassen und nur die Öffnung für den Kunden-Verkehr untersagt sehen will."

Von einer Schließung von Abhol-Stellen sei dort nicht die Rede, führt Lahl weiter aus. Insofern weiche das Land auch bei den Regeln für den Einzelhandel vom Gesetzentwurf des Bundes nicht ab - im Gegenteil:

"Gerade vor dem Hintergrund, dass wir die Regelungen der Bundes-Notbremse für Baden-Württemberg schon ab Montag vorwegnehmen wollen, ist die Entscheidung konsequent und stützt auch den Handel.“ Uwe Lahl, Sozialministerium Baden-Württemberg

Hintergrund: Click&Collect bei Corona-Notbremse § 13a Abs. 3 Satz 4 der am Montag in Kraft tretenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg legt fest: "Bei der Einrichtung von Abhol-Angeboten haben die Betreiber im Rahmen ihrer Hygiene-Konzepte insbesondere die Ausgabe von Waren kontaktarm und innerhalb fester Zeitfenster zu organisieren." Das heißt: Es handelt sich bei Click&Collect um ein Abhol-Angebot im Einzelhandel, bei dem der Kauf zwingend schon im Vorfeld ohne physischen Kontakt und ohne Begutachtung der Ware abgeschlossen wurde. Es dürfen also keine Kaufanreize etwa durch vorheriges Anschauen und vorherige Auswahl der Waren im Laden geschaffen werden. Die Übergabe der Ware muss kontaktlos oder zumindest kontaktarm innerhalb eines dem jeweiligen Kunden vorgegebenen Zeitfensters erfolgen, damit Begegnungen zwischen den Kunden weitestgehend ausgeschlossen bleiben. Durch ein entsprechendes Hygienekonzept sind Ansammlungen von Menschen vor oder in den Verkaufsstellen zu vermeiden.

Regelung gilt landesweit für Kreise mit Inzidenz über 100

Die Landkreise Lörrach und Waldshut schwanken rund um den Wert von 100. Die Ortenau schwankt um 150. Rottweil liegt inzwischen bei einer Inzidenz über 200 und muss deshalb sogar die Schulen schließen. Tuttlingen schwankt um den Wert 200 und muss Schulschließungen fürchten.

Kreise ohne Notbremse: Einkaufen mit Termin-Absprachen

Keine Notbremse gilt für die Kreise Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und die Stadt Freiburg. Dort dürfen sich zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen und die Geschäfte dürfen mit Termin-Absprachen Kunden empfangen.