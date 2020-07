Die Notfallversorgung von Patienten soll künftig nur noch in integrierten Notfallzentren erfolgen. Das sieht ein entsprechender Gesetzentwurf vor. Gegen diese Zentralisierung regt sich Widerstand.

Diese geplante Neuordnung für eine zentralisierte Notfallversorgung hätte zur Folge, dass kleinere Kliniken, die bisher für Notfallpatienten da waren, dies in Zukunft nicht mehr machen werden. Etwa die Beckerklinik in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Die ist schon jetzt am Wochenende und nachts für Notfälle geschlossen. Diese Zentralisierung-Pläne sind vor allem für Notärzte ein echter Aufreger.

Dauer 2:17 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Integriertes Notfallzentrum als Eingangsschleuse für Patienten Eine zentrale Anlaufstelle mit Filterfunktion für Notfallpatienten: Dabei werden Patienten im Krankenhaus schon am Eingang so gesteuert, dass sie an der richtigen Stelle landen. Was sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bundesweit wünscht, das gibt es bereits im Städtischen Klinikum Karlsruhe sowie an vielen anderen Krankenhäusern Baden-Württembergs. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Sie sind wütend: Die Notfallversorgung im Land sei selbst ein Notfall – Notärzte aus Südbaden haben zusehen müssen, wie mehrere kleinere Krankenhäuser geschlossen wurden, oder dass beispielsweise die Beckerklinik in Bad Krozingen ihre Notfallversorgung einschränkt. Für Notfälle werden Kliniken, die kein integriertes Notfallzentrum sind, künftig noch weniger Geld bekommen als bisher – und deshalb gezwungen, aus der Notfallbehandlung aussteigen. Wegen der geplanten Neuordnung der Notfallversorgung könnten also weitere Häuser folgen, für Patienten und Rettungsdienste würden die Wege länger und weiter.

"Dann müssen wir alle Patienten in die großen Zentren bringen und verstopfen quasi damit die Notaufnahmen für die wirklich schweren Fälle." Emanuel Jauch, Allgemeinmediziner und Notarzt in Kenzingen (Kreis Emmendingen)

Armin Hartmann ist Notarzt in Heitersheim bei Bad Krozingen. Er ist Mitbegründer einer Bürgerinitiative die fordert, dass die Beckerklinik als 24 Stunden Notfallklinik erhalten bleibt. Darüber hinaus hat Bad Krozingens Stadtoberhaupt zusammen mit mehr als 30 Bürgermeistern der Region den Kampf aufgenommen.

"Unser Ziel ist es, dass man das Land dazu bewegt, eine Ausnahme-Genehmigung zu erteilen für die Kliniken im ländlichen Raum." Volker Kieber, Bürgermeister von Bad Krozingen

Doch sie haben einen schwierigen Kampf begonnen, in Zeiten, in denen Kliniken den Spagat zwischen medizinischer Versorgung und Wirtschaftlichkeit schaffen müssen. Es sei noch keine 20 Jahre her, dass ein Krankenhaus keinen Gewinn machten durfte, sagt Harald Hartmann, Allgemeinmediziner und Notarzt aus Wyhl am Kaiserstuhl, außer es war ein privates Krankenhaus. Der Kenzinger Notarzt Notarzt Emanuel Jauch ergänzt mit einem Vergleich: "Kein Mensch käme auf die Idee in einer Stadt die Feuerwehr abzuschaffen, weil die nicht gewinnbringend arbeiten kann."

Die Diskussion ist in vollem Gange. Die Menschen auf dem Land hoffen auf eine dezentrale, flächendeckende Notfallversorgung. Was die geplante Neuordnung angeht, ist ihre Meinung klar: So kann es nicht gehen. Doch die politischen Pläne zur Neuordnung der Notfallversorgung liegen auf dem Tisch und sollen Ende des Jahres beschlossen werden.