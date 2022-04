Noch mal Neuschnee im Schwarzwald

Zum 1. April hat es im Schwarzwald noch einmal Neuschnee gegeben. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, schneite es dort schon am Freitagmorgen. Im Laufe des Tages können den Angaben zufolge in höheren Lagen in Baden-Württemberg bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. In weiten Teilen des Landes soll es dann in der Nacht auf Samstag schneien, so der DWD. Schon auf 200 Metern könne es weiß werden. Der Liftverbund Feldberg will am Wochenende die letzten Lifte am Seebuck noch laufen lassen.