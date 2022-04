Nistkästen für Mehlschwalbe & Co

per Mail teilen

Als Beitrag zum Artenschutz hat die Straßenmeisterei Offenburg auf ihrem Betriebsgelände Brutmöglichkeiten für Mauersegler und Mehlschwalben angebracht. Unter anderem gibt es dort nun ein Schwalbenhaus mit 32 Nestern, damit die besonders geschützten Tiere in Kolonien brüten können. Mit Kontaktrufen aus Lautsprechern sollen die Zugvögel, die ab April aus ihren Winterquartieren in Afrika zurückkehren, angelockt werden. In den vergangenen Jahren seien vor allem im Zusammenhang mit Renovierungen viele Brutplätze für Mauersegler und Mehlschwalben verloren gegangen, heißt es. Deshalb wolle die Offenburger Straßenmeisterei neue Lebensräume schaffen.