Es wäre ein perfekter Schmotziger Donnerstag in Südbaden, aber 2021 gibt es statt Straßenfasnacht unzählige Onlineformate. An einer Tradition halten die Offenburger fest: d'Bohnesupp.

Eine kleine Reise in die Zeit vor der Corona-Pandemie: Am Schmutzigen Donnerstag verteilt die Ranzengarde der Althistorischen Narrenzunft in Offenburg die traditionelle Bohnensuppe. Dieses Jahr ist alles anders. Wie sich die Fasnacht 2021 in Offenburg anfühlt, berichtet Thomas Decker:

Rezept für zu Hause

Keine Fasnachtstaufe auf dem Lindenplatz, aber auf die Suppe müssen die Närrinnen und Narren nicht verzichten. Denn die Zunft hat ein Rezept für zu Hause zur Verfügung gestellt. Und Christine Mildenberger hat es gleich getestet:

Trotz Corona Besuch im Rathaus

Auch die Stadtverwaltung Offenburg begeht die Fasnacht so, wie es zurzeit möglich ist. Die Althistorische Narrenzunft Offenburg und die Offenburger Hexenzunft haben es sich nicht nehmen lassen, ihre Fasentkinder bei Oberbürgermeister Marco Steffens vorzustellen und offiziell anzumelden.

Anmeldung der Fasnacht 2021 in Offenburg - natürlich nur in ganz kleinem Rahmen Stadtverwaltung Offenburg

"Fasentsverhinderle" und "Abstandeinhalterle"

Wegen der geltenden Corona-Regelungen fand die Anmeldung im kleinen Rahmen statt. Die Namen der Fasentkinder greifen in jedem Jahr ein anderes lokales Ereignis oder eine lokale Gegebenheit auf. In diesem Jahr wurden sie auf „Fasentsverhinderle“ (Althistorische) und „Abstandseinhalterle“ (Hexenzunft) getauft.