Der Europapark startet in die Saison. Bei der Eröffnung am Freitag will er nur rund 3.000 Besucherinnen und Besucher empfangen. Damit bleibt der Park vorerst noch unter den offiziell erlaubten 10.000 Gästen.

Die eingeschränkte Besucherzahl zum Neustart begründet ein Europapark-Sprecher damit, dass man das zusammen mit der Uni Freiburg erarbeitete Hygienekonzept zunächst testen wolle. Zutritt zum Europapark haben demnach Genesene, vollständig geimpfte und negativ getestete Personen. Akzeptiert werden PCR-Tests und Schnelltests. Selbsttests dagegen werden nicht akzeptiert.

Aerosolwerte werden laufend gemessen und ausgewertet

In Innenräumen, offenen Wartebereichen und in Attraktionen müssen medizinische Masken getragen werden. Im offenen Raum mit eineinhalb Meter Abstand entfällt die Maskenpflicht. Außerdem werden an Orten mit erhöhtem Besucheraufkommen die CO2- und Aerosolwerte gemessen und laufend ausgewertet. Daran ist der Partikel- und Lasermesstechnik-Hersteller Palas aus Karlsruhe beteiligt.

Uniklinik Freiburg steht weiter als Ansprechpartner bereit

Strenge Vorgaben seien wichtig für die Öffnung im Rahmen eines Modellprojekts, so Ralf Stumpf, Koordinator für Hygiene im Europapark. Die Uniklinik Freiburg will auch nach der Wiedereröffnung des Europaparks als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, so Daniel Steinmann, Leitender Betriebsarzt der Uni Freiburg. Im Rahmen eines Modellprojektes haben Wissenschaftler der Uni am Hygienekonzept für den Europapark mitgearbeitet.