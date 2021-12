Anklage wegen Angriffs mit Hammer

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat einen 63-jährigen Mann angeklagt, der im Sommer in Neuried (Ortenaukreis) einen anderen Mann mit einem Gummihammer schwer verletzt haben soll. Dabei handelte es sich um einen Irrtum. Der 63-Jährige aus dem Raum Heidelberg habe den neuen Partner seiner Ex-Freundin schlagen und töten wollen, so die Staatsanwaltschaft. Er sei in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen, habe sich aber in der Wohnung geirrt. Das Opfer sei nicht der Freund der Ex-Partnerin gewesen, sondern ein anderer Mann. Das sei erst aufgefallen, als die Frau des Opfers das Licht angemacht habe. Der mutmaßliche Täter habe den Fehler bemerkt und sei weggelaufen.