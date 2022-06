Ein Sommer-Traum: Die Familie verbringt einen fröhlichen Tag am Baggersee, das Sonne scheint, das Wasser lockt. Wie schnell so ein Traum-Tag zum Alptraum werden kann zeigt eine Geschichte, die letzten Sonntag an einem See bei Freiburg passierte: Da wurde ein Neunjähriger zum Lebensretter, weil ein Baby ins Wasser gefallen war.