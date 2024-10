Sie ist größer und produziert mehr Strom als die beiden alten Windräder zusammen: Die neue Repowering-Anlage auf der Holzschlägermatte. Warum manche Anwohner sich trotzdem Sorgen machen.

229 Meter hoch, 67,5 Meter lange Rotorblätter: Das neue und hochmoderne Riesenwindrad. Auf Freiburgs Hausberg, dem Schauinsland, ersetzt es künftig die beiden alten Anlagen, die hier vor 21 Jahren gebaut worden sind und nun ausgedient haben. Damit können laut Betreiber rund 3.300 Haushalte versorgt und ca. 9.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Lob für die schnelle Genehmigung

Bei der Einweihung am Donnerstag gab es viel Lob für das neue Windrad, vor allem für die schnelle Genehmigung. Auch die Kandidatin für den Grünen-Parteivorsitz, Franziska Brantner, war für die Einweihungsfeier auf die Holzschlägermatte gekommen. Brantner wurde in Lörrach geboren, ging in Freiburg zur Schule. Sie sagt, sie sei stolz auf ihre Heimat und das neue Windrad zeige, was möglich sei.

Den roten An-Knopf drückte am Donnerstag Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn gemeinsam mit Staatssekretärin Franziska Brantner (Grüne), die Bundestagsabgeordnete Chantal Kopf (Grüne), der Freiburger Umweltbürgermeisterin Christine Buchheit (Grüne) und Thomas Schuwald und Michael Klein (Geschäftsführer der regiowind Freiburg KG). SWR Paulina Flad

Zwischen Genehmigung und Fertigstellung der Anlage liegen nur 26 Monate, so Brantner. Das sei ein Fortschritt und ein Zeichen dafür, dass Bürokratieabbau ein zentraler Punkt sei, um die erneuerbaren Energien schneller in Deutschland voranzubringen. Letztlich gehe es aber vor allem darum, sich unabhängig zu machen. Die Energiewende gestalte sich vor Ort, so die Grünen-Politikerin.

Anwohner haben Angst vor Lärm

Andreas Leipold-Weißenfelß ist extra nach Günterstal gezogen, um seine Ruhe zu haben. Die alten Windräder, die in etwa fünf Kilometer Entfernung stehen, haben ihn nicht gestört. Auch das Neue ist für ihn kein Problem. Viel mehr Sorgen machen ihm die ebenso großen und lauten Windräder, die noch geplant sind - teilweise in nur 700 Metern Entfernung. Aus dem Grund hat er sich der Bürgerinitiative Windkraft Günterstal angeschlossen. Die Bürgerinnen und Bürger fühlen sich überhört.

Leipold-Weißenfelß befürchtet außerdem, dass beim Bau der neuen und größeren "Industrie-Anlagen", wie er sie nennt, Landschafts- , Arten- und Wasserschutzbestimmungen nicht berücksichtigt werden. Auch die Schlagschatten der geplanten Windräder bereiten ihm Sorge.

Das ist ein Drama für den Schwarzwald, der hier kaputt gemacht wird.

Neues Windrad nur für's Geld?

Die Bürgerinitiative aus Günterstal vermutet, dass das Riesenwindrad die beiden alten Anlagen nicht nur aus Gründen der Energieeffizienz ablöst: Nach 20 Jahren laufen die Subventionen für die alten Windkraftanlagen aus. Um weiterhin Geld zu verdienen, sei nun das neue Windrad aus dem Boden gestampft worden, unterstellt Leipod-Weißenfelß.

Windkraftlagenbetreiber Lukas Schuwald von der Ökostromgruppe Freiburg formuliert es anders: Den Anlagenbetreibern wird eine Einspeisevergütung garantiert. Das aber eben nur für 20 Jahre. Und ohne die Bezuschussung rechnet sich der Betrieb älterer Windräder meist nicht mehr.

Lukas Schuwald von der Ökostromgruppe Freiburg zu den Vorwürfen der Bürgerinitiative:

Viel Zuspruch von Bürgern und Stadt

Auch wenn es vereinzelt Gegner der Windanlagen gibt, spricht Lukas Schuwald von großem Zuspruch für die hochmoderne Windmühle. Die Anlagen gehören seit ihrem Bau 474 Bürgerinnen und Bürgern der Regiowind GmbH. So wie das neue, leistungsstärkere Windrad. Auch die Stadt Freiburg freue sich über jede neue Anlage.

Und es sollen noch weitere Riesenwindräder kommen. Schuwald bestätigt: Noch dieses Jahr soll auf dem Taubenkopf am Schauinsland die nächste Anlage fertiggestellt werden. 2025 sollen die vier Anlagen am Roßkopf durch zwei neue Riesenwindräder ersetzt werden. Ein weiteres etwas weiter unten sei schon genehmigt worden. Was die anderen Windenergieanlagen im Raum Schauinsland betrifft, so könne es noch vier bis fünf Jahre dauern, bis diese gebaut werden können, so Schuwald.

Die frisch eingeweihte Anlage geht offiziell erst in wenigen Wochen ans Netz. Schlechtes Wetter hatte zu Verzögerungen beim Rotorblatttransport gesorgt. Auch die Sprengung der zweiten Anlage soll bald folgen. Die andere wurde schon im letzten Herbst kontrolliert zurückgebaut.