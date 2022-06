Mit dem 24-jährigen Luca Trinkberger bleibt dem EHC Freiburg ein weiterer Spieler aus dem Kader der vergangenen Saison in der zweiten Deutschen Eishockey-Liga erhalten. Verzichten müssen die Wölfe in der neuen Saison allerdings auf Tyson McLellan. Der US-Amerikaner kam vor der Saison aus Nürnberg in den Breisgau und konnte sich in der Hauptrunde als Topscorer für den EHC Freiburg ausweisen.