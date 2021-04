In Grenznähe gibt es zu wenig Testzentren für Pendelnde aus dem Elsass. Diese kritisieren, dass sie viel Zeit für die nötigen Schnelltests aufbringen müssen. In Vogelgrun gibt es nun ein neues Angebot.

Das ehemalige Tourismusbüro von Vogelgrun auf der französischen Seite des Rheins direkt gegenüber von Breisach hat eine neue Bestimmung: Um die Labore zu entlasten wurde es kurzerhand in ein Testcenter umgewandelt. Ein zusätzliches Angebot für die elsässischen Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Zweimal die Woche müssen sie sich testen lassen. So will es Baden-Württemberg.

Das Testen war bislang sehr zeitraubend, erzählt Bettina Pouleau, die in Vogelgrun wohnt und zum Arbeiten täglich über die Grenze muss: "Auf deutscher Seite gibt es viel weniger Testzentren, zu denen man spontan gehen kann. Man muss meist einen Termin haben." Nun, mit dem Testcenter in Vogelgrun, könne sie sich spontan und ohne großen Zeitverlust auf dem Weg zur Arbeit testen lassen.

Der Andrang beim ehemaligen Tourismusbüro ist groß. Gleich am ersten Tag ließen sich dort 40 Personen testen, erzählt Projektleiterin Sandrine Roetsch. "An den darauffolgenden Tagen hatten wir 60 und 100 Tests. All das entlastet unsere Labore.“ Um der anhaltenden Nachfrage gerecht zu werden, soll nun ein weiteres Testzentrum direkt an der Grenze öffnen. Diesmal weiter südlich: in Hüningen bei Basel.