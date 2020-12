Raum für kulturelle Veranstaltungen, Sozialwohnungen und Gästezimmer für Radfahrer: Das ist das Konzept für den alten, denkmalgeschützten Bahnhof in Fridingen im Landkreis Tuttlingen.

Drei Männer aus Fridingen haben im Februar kurzerhand zugeschlagen, als sie gehört hatten, dass das Gebäude zum Verkauf steht. Sie sind Fridinger durch und durch, wohnen unweit des Bahnhofes. Nun wollen sie mit einem modernen Konzept den Bahnhof zum Strahlen bringen.

Der Fridinger Bahnhof liegt am Stadtrand, eine Allee führt mitten auf ihn zu. Das Gebäude aus dem Jahr 1890 ist denkmalgeschützt und noch immer in Betrieb. Die Weichen werden hier noch mechanisch gestellt. Der steinernen Fassade im Erdgeschoss folgen zwei weitere Etagen, die mit Holz verkleidet sind, grün gestrichene Fensterläden sorgen für den Charme des Gebäudes. Eine "reine Herzenssache" war der Bahnhofskauf für Roland Fuchs.

"Der Charakter, das alte Gemäuer, die Außenfassade, dann noch der schöne Warteraum - Bahnhof und Nostalgie." Roland Fuchs, einer der drei Besitzer des Fridinger Bahnhofgebäudes

Roland Fuchs (links) und Thomas Schulz (rechts) SWR Thorben Langwald

Hohe helle Räume, ein schönes hölzernes Treppengeländer, mal auch ein rundes Fenster in der Wand. Für den ehemaligen Warteraum laufen noch die Planungen, für Feste könnte er genutzt werden oder auch für kulturelle Veranstaltungen. In der ersten Etage ist sozialer Wohnraum entstanden, in den bald eine Familie mit sechs Kindern einzieht. In der obersten Etage stehen seit diesem Monat vier Gästezimmer bereit. Gerade für Radfahrer böten sich diese an, sagt Thomas Schulz, einer der drei Besitzer des Fridinger Bahnhofgebäudes. Denn der Bahnhof liegt gerade einmal 200 Meter vom Donauradweg entfernt.

"Das, was die Jungs gemacht haben, ist super. Dass man das auch ein wenig nutzt - ist ja ein ziemlich altes Gebäude." Meinung der Männer am Stammtisch in Fridingen

Zwischenstation für Tuttlinger Arbeiter

1890 ist der Bahnhof in Betrieb gegangen. Eine lange Vergangenheit, die man auch am Stammtisch kennt. Etwa die alten Zeiten als die Arbeiter, die nach Tuttlingen gependelt sind, mittags für eine kurze Pause mit dem Zug Halt gemacht haben.

"Dann mussten die Leute innerhalb kürzester Zeit essen. Manche waren so schnell und haben dann noch ein Halbes getrunken haben. Manche waren sogar so gut, dass sie zwei getrunken haben." Stammtisch in Fridingen

Konzept kommt gut an

Mit dem Bahnhof sind viele Erinnerungen verbunden. Immer wieder schauten Besucher bei den Renovierungsarbeiten in den vergangenen Monaten zu. Mit ihrem Konzept eines lebendigen vielfältig genutzten Bahnhofes scheinen die drei Männer auf der richtigen Spur zu sein. Die ersten Übernachtungsgäste jedenfalls konnten die Drei bereits empfangen. Das Angebot kommt offenbar an.