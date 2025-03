Neues NS-Dokuzentrum in Freiburg: Begegnung mit Zeitzeuge Felix Rottberger

per Mail teilen

Jahrelang wurde in Freiburg geplant und um die richtigen Konzepte gerungen. Nun hat die Stadt in zentraler Lage ein Zentrum, dass die Geschichte der Stadt in Zeiten des Nationalsozialismus anschaulich dokumentiert. Denn die Zeitzeugen werden immer weniger. Einer davon ist Felix Rottberger, der als Kind vor den Nazis fliehen musste und mit viel Glück überlebt hat – im Gegensatz zu vielen anderen.