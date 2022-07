per Mail teilen

Aussortieren, Kisten einpacken, schleppen und dann wieder auspacken. So ein Umzug ist immer ein ganz schöner Aufwand. Vor allem, wenn man 50.000 Objekte umziehen muss. So wie gerade das Dreiländermuseum in Lörrach. Im September soll nämlich der Neubau ihres Museumsdepots fertig sein. Bis dahin heißt es: Kisten packen. Und gleichzeitig die letzten Fragen auf der Baustelle klären.