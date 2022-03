Neues Haus des Jugendrechts

per Mail teilen

Die Planungen für ein „Haus des Jugendrechts“ in Lahr schreiten voran. Staatsanwaltschaft, Polizei und Stadt seien schon längere Zeit im Gespräch. Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges steht hinter der Idee. Das hat sie bei einem Besuch bei Lahrs Oberbürgermeister Markus Ibert erklärt. Im Land gibt es bereits sieben „Häuser des Jugendrechts“, eines davon in Offenburg. Nach Straftaten von Jugendlichen arbeiten hier Staatsanwaltschaft, Polizei und Jugendamt unter einem Dach zusammen. Das Ziel lautet: die Verfahren verkürzen und für die Jugendlichen schnell eine Strafe finden. Auch im Sinne der Erziehung. In Lahr ist bereits ein Gebäude gefunden worden.