In Straßburg hat es am Freitagmorgen ein neuerliches Erdbeben gegeben. Zu spüren war es auch deutlich in Teilen Südbadens. Das Epizentrum lag im Norden Straßburgs. Dort hatten bis vor kurzem Geothermie-Tests stattgefunden.

Der Erdstoß am Freitag um kurz vor 7:00 Uhr war im Zentrum von Straßburg deutlich zu spüren. Laut dem französischen Erdbeben-Dienst Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS) in Straßburg war er "menschengemacht" und erreichte eine Stärke von 3,5 auf der Richter-Skala. Er war damit stärker als ein Beben vor rund einem Jahr. In dessen Folge werden Geothermie-Aktivitäten in Vendenheim bei Straßburg untersucht. Bürger fürchten weitere und stärkere Erdbeben Geothermie-Testbohrungen gelten als Auslöser etlicher kleinerer Beben in den vergangenen Wochen. Bei Bürgern wachsen inzwischen Sorgen, dass es künftig zu weiteren und auch stärkeren Erdbeben kommen könnte. Zuletzt war am Donnerstag im Rat des Eurodistrikts Straßburg-Ortenau die Frage nach einem Ausgleich für mögliche Gebäudeschäden aufgekommen. Für Schäden auf deutscher Seite ist das bisher ungeklärt.