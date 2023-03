Der Hans-Bunte-Prozess um die Gruppenvergewaltigung in Freiburg 2018 hatte es gezeigt - bei den ganz großen Prozessen mit vielen Angeklagten stößt das Freiburger Landgericht platzmäßig an seine Grenzen. Doch nicht nur dort wird es eng. Überall mehren sich die Prozesse mit vielen Beteiligten. In Freiburg entsteht deswegen ein neuer großer Gerichtssaal, in dem künftig Mammutprozesse von Gerichten aus dem ganzen Land verhandelt werden sollen.