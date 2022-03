Neuer Masterstudiengang Friedenspädagogik startet

Die Evangelische Hochschule eröffnet am Donnerstag feierlich den neuen Masterstudiengang Friedenspädagogik (Peace Education). Er ist der erste friedenswissenschaftliche Studiengang in Deutschland mit ausdrücklich pädagogischem Schwerpunkt. Damit betritt die Evangelische Hochschule Freiburg Neuland. In dem international ausgerichteten Masterstudiengang geht es unter anderem darum, wie sich in Konflikten vermitteln und Gewalt verhindern lässt. Was kann auf politischer Ebene getan werden, um Krieg zu stoppen? Welche friedensfördernden Möglichkeiten haben Zivilgesellschaften? Solche Fragen haben angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine noch an Brisanz gewonnen. Das Masterstudium umfasst drei Semester praxisorientierte Forschung und Lehre.