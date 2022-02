Mendelsohn-Bartholdy-Platz eingeweiht

In Freiburg gibt es seit Freitag einen Mendelsohn-Bartholdy-Platz. Er befindet sich direkt vor der Musikhochschule, wo jeden Tag Studierende in Vorlesungen, Übungen und Konzerte gehen. Die Musikhochschule hat die Adresse Mendelsohn-Bartholdy-Platz 1. Enthüllt wurde das Schild zur Feier des 75-jährigen Bestehens der Hochschule von Kunststaatssekretärin Petra Olschowski, Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach und Rektor Ludwig Holtmeier. Erinnert wird an den jüdischen Komponisten und Dirigenten Felix Mendelsohn Bartholdy, der sich auch in Freiburg aufgehalten hatte. Mit der Namensgebung wird eine Lücke geschlossen. Im Freiburger "Musikerviertel" im Stadtteil Herdern hatten die Nationalsozialisten ausschließlich Namen verwendet, die in ihr Weltbild passten. Der Jude Felix Mendelsohn Bartholdy durfte dort keine Straße bekommen.