Eberhard Fugmann ist neuer Präsident des SC Freiburg

Der SC Freiburg hat zwei Jahre nach dem Abgang von Fritz Keller einen neuen Präsidenten: Eberhard Fugmann. Der Ex-Leiter des Freiburger Rotteck-Gymnasiums wurde mit großer Mehrheit gewählt.

Bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend in der Sick-Arena der Messe Freiburg hat der SC eine neue Spitze gewählt. Eine große Mehrheit sprach sich für Eberhard Fugmann aus, den ehemaligen Leiter des Rotteck-Gymnasims in Freiburg. SWR-Moderatorin Dinah Steinbrink hat Eberhard Fugmann am Tag danach zur neuen Präsidentschaft befragt:

Herr Fugmann wie fühlt es sich an, neuer SC Präsident zu sein?

"Das fühlt sich sehr gut an. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass da ein Traum in Erfüllung ging, denn davon hätte ich auch nie zu träumen gewagt. Aber als ich im März oder April gefragt wurde, da konnte ich spontan ja sagen, weil ich mich dem Verein schon seit 30 Jahren sehr eng verbunden fühle. Und ja, als Schulleiter konnte ich Erfahrungen machen, die mir in diesem Amt jetzt auch zugutekommen werden."

Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Warum sagen Sie denn, ich kann das? Ich bin der Richtige für diesen Job?

"Ich habe in zwölf Jahren Schulleitung am Rotteck-Gymnasium die Erfahrung gemacht, dass man in leitender Funktion die Institution oder Einrichtungen, für die man arbeitet, sehr stark prägen kann. Und wir hatten im Rotteck-Gymnasium eine ganz tolle Schulgemeinschaft, einen Schul-Spirit, und diesen Begriff habe ich auch auf den SC übertragen. Das heißt, wir haben uns als Gemeinschaft gefühlt, bei der einfach bestimmte Werte vorhanden waren. Und so hatte man eine sehr gute Atmosphäre, einen sehr guten Zusammenhalt. Und im Übrigen ist es natürlich in der Schule auch so, dass man verschiedene Interessengruppen hat, Kolleginnen und Kollegen, die Elternschaft, die Schülerschaft. Und da ist es dann die Aufgabe des Schulleiters, diese Gruppen zusammenzuführen, auch bei strittigen Fragen. Und insofern glaube ich, dass ich für dieses Vereinsamt ganz gut gerüstet bin."



Es läuft im Moment sehr gut beim SC Freiburg. Das Stadion ist eingeweiht worden, sportlich läuft es gut. Es gibt diesen gewissen Spirit, den Sie angesprochen haben. Braucht es denn da eigentlich noch einen Präsidenten? Braucht es dieses Amt noch?



"Ja, gut. Die Vereinsgremien haben entschieden, dass der Verein einen Präsidenten oder eine Präsidentin gebrauchen kann, und ich habe mich mit der Frage auch selbst auseinander gesetzt. Ist diese Position notwendig? Der Verein kam ja zwei Jahre lang ohne Präsidenten aus, weil der Vorstand, der Aufsichtsrat und das Trainerteam alle eine super Arbeit machen. Ich glaube, diese repräsentative Aufgabe, die der Präsident auch laut Satzung hat, die wird ganz wesentlich dadurch geprägt werden, dass der Präsident eben auch integrativ wirkt und verschiedene Gruppen zusammenführt. Und ich habe ja ganz konkrete Aufgabenfelder, nämlich zum Beispiel die Betreuung der Mitglieder und der Fanszene. Ich bin für das gesellschaftliche Engagement mitverantwortlich. Diese gesellschaftliche Verankerung hat beim SC Tradition. Und ich hoffe, dass ich durch die Werthaltungen, für die ich stehe, den Verein auch ein Stück weit noch zusätzlich prägen kann. Das wäre meine Hoffnung. "



Und wo sehen Sie aktuell die größten Baustellen und auch Herausforderungen beim SC Freiburg?



"Sowohl sportlich als auch finanziell steht der Verein hervorragend da, nicht nur die erste Mannschaft, die Profis, auch die Frauenabteilung und die zweite Mannschaft. Aber es war auch gestern bei der Mitgliederversammlung zu hören: Es gibt Fragen an den Verein, die sich im gesellschaftspolitischen Bereich bewegen. Zum Beispiel die Stärkung der Rolle der Frauen. Wohl zu Recht, denke ich, wird die Frage gestellt, was kann der Verein tun, um den Frauenanteil zu erhöhen? Das andere gesellschaftspolitische Feld ist der Umgang mit Diversität. Auch da müssen wir Positionen beziehen. So wie wir überhaupt auch im politischen Bereich Positionen beziehen wollen. Das habe ich schon bei der Kandidatur angemerkt, dass es mir auch darum gehen wird, dass im Verein demokratische Werte hochgehalten werden und dass wir als Verein bestimmten gefährlichen Tendenzen, die es in unserem Land gibt, entschlossen entgegentreten. Da denke ich, kann der Präsident mit seiner Stimme etwas bewirken."

Und worauf freuen Sie sich persönlich jetzt ganz besonders?

"Ich freue mich am meisten darüber, dass ich jetzt sozusagen in dem Verein drin bin, den ich 30 Jahre lang hauptsächlich von außen betrachtet habe. Und jetzt in diesem Verein meinen kleinen Beitrag auch leisten zu können, darüber freue ich mich am meisten."