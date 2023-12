Investor kauft ehemaliges Stühlinger Krankenhaus

Aus dem ehemaligen Loreto-Krankenhaus in Stühlingen soll ein Pflegezentrum werden. Investor ist eine Unternehmerfamilie aus Tübingen.

Das Loreto-Krankenhaus in Stühlingen (Kreis Waldshut) hat einen neuen Investor. Aus dem leerstehenden früheren Krankenhaus soll ein Pflegezentrum werden. Nach Angaben des neuen Besitzers wurde der Vertrag beim Notar unterschrieben.

Mehr als 50 neue Arbeitsplätze

Bei dem neuen Besitzer handelt sich um die Unternehmerfamilie Surie. Monika Surie betreibt bereits zwei mobile Pflegedienste mit 100 Beschäftigten in Renningen und Tübingen. In einer Mitteilung schreibt sie, dass am Standort in Stühlingen ein Pflege-Zentrum mit Seniorenresidenz entstehen wird. Innerhalb eines halben Jahres soll das fast 3.000 Quadratmeter große Gebäude saniert werden. In der Pflege sollen in dem Haus mindestens 50 neue Arbeitsplätze entstehen.

Auch Klienten aus der Schweiz

In dem ehemaligen Krankenhaus soll es verschiedene Pflegeplätze geben: von der Tagespflege bis zur Intensivbetreuung. Auch die ärztliche Versorgung werde weiter bestehen, so Unternehmenssprecher Stefan Preuß. Derzeit ist in dem sonst leerstehenden Gebäude noch ein Medizinisches Versorgungszentrum untergerbracht. Gestartet werde mit 60 neuen Heimplätzen. Ein weiterer Ausbau sei nicht ausgeschlossen, so Preuß. Das Angebot zielt auch auf Kunden aus der Schweiz.