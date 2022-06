Neuer Freiburger Stadtteil: Sparkasse will aus Dietenbach-Vermarktung aussteigen

Die weltpolitische Lage lässt Baupreise und Zinsen weiter ansteigen. Die Sparkasse will die Vermarktung der Dietenbach-Grundstücke für den neuen Freiburger Stadtteil nun abgeben.

Der Immobilien- und Wohnungsmarkt in Freiburg ist praktisch zum Erliegen gekommen. Das Angebot ist an einer Hand abzählbar und überteuert. Die Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau ist grundsätzlich von dem neuen Stadtteil Dietenbach überzeugt. Die bis 2042 geplanten 9.600 Wohnungen seien existentiell für Wirtschaft und Universität. In Kooperation mit der Stadt hat sie die Entwicklungsmaßnahme Dietenbach GmbH & Co (EMD) gegründet und mit 400 Grundstückseigentümern Kaufoptionen vereinbart.

Risiko der Grundstücksvermarktung zu groß

Doch jetzt kommt der Rückzieher. Die Sparkasse will die Grundstücksvermarktung abgeben. Sparkassenchef Marcel Thimm bekräftigt, dass man nicht aus dem Projekt aussteigen wolle, da man als Kreditgeberin weiterhin im Boot bleibe. Aber die Bank könne das wirtschaftliche Risiko - auch angesichts explodierender Zinsen - nicht mehr eingehen.

"Drastisch steigende Kosten in der Bauwirtschaft und genauso stark steigende Zinsen machen die Kalkulation extrem schwer. Das war bisher schon nicht leicht und wird jetzt nicht mehr kalkulierbar."

Soll heißen: Das Risiko der so genannten Abwendungsvereinbarung (siehe Infobox) mit ihrer 20-jährigen Laufzeit ist der Sparkasse zu groß. Schließlich könne man nicht wissen, wie sich die Preise über einen so langen Zeitraum entwickeln. Hinzu kämen die politischen Vorgaben der Stadt, vor allem bezüglich Klimaneutralität und Bezahlbarkeit, die zwingend umzusetzen seien, so Thimm. Die Sparkasse erwägt nun, die EMD und somit die Grundstücksvermarktung an die Stadt abzutreten.

Dietenbach-Planungen laufen auf Hochtouren

Für die Stadt kommt diese Ansage zur Unzeit. Die Dietenbach-Planungen laufen in einer rund 20-köpfigen Projektgruppe auf Hochtouren und auf dem Areal selbst arbeiten schon die Bagger, berichtet Baubürgermeister Martin Haag.

"Wir machen gerade einen ökologischen Gewässerumbau und wir haben eine Erdaushubzwischendeponie auf dem Gelände eingerichtet. Dort sammeln wir Bauerde, die wir dann auch für den Stadtteil verwenden wollen."

Bereits im Juli soll dem Gemeinderat ein erster Bebauungsplan für 1.600 Wohneinheiten vorgelegt werden. Der erste Spatenstich für die Erschließung, das heißt für Straßen und Kanalbauten, ist Ende kommenden Jahres geplant. Mit der Absage der Sparkasse könnte dieser ehrgeizige Zeitplan gefährdet sei. Auch, weil sich der Ankauf der Grundstücke um mindestens ein Jahr verzögert.

Risiko für Stadt wohl überschaubar

Die Stadt prüft nun, ob sie die Grundstücksvermarktungsgesellschaft EMD selbst übernimmt. Das sei immer schon Plan B gewesen, heißt es. Diese Option hätte den Vorteil, dass man sich - anders als die Sparkasse – nicht strikt an die Vorgaben halten müsste, da man selbst Herrin des Verfahrens sei. Das Risiko sei also überschaubar.

"Wenn wir die EMD jetzt übernehmen, dann würde uns das die Flexibilität geben, jederzeit nachzusteuern und Grundlagen oder Sachen zu verändern."

Für den neuen Freiburger Stadtteil Dietenbach muss auch Wald gerodet werden. Dagegen gibt es auch Widerstand aus der Bevölkerung. SWR Gabi Krings

Klimaneutralität und Bezahlbarkeit sind gesetzt

An den hochgesteckten Standarts des Megaprojekts wolle die Stadt aber nicht rütteln. Die Grundsätze - klimaneutral, innovativ, bezahlbar (inklusiv einer Sozialquote von 50 Prozent) - seien gesetzt, "da gäbe es keine Veränderungen", bekräftigt Oberbürgermeister Martin Horn. Er bezeichnet Dietenbach als "Jahrhundertprojekt für Freiburg“. Tatsächlich sind die Dimensionen für die Universitätsstadt gigantisch: Gerechnet wird mit Investitionen von vier bis fünf Milliarden Euro, in den nächsten zwei Jahrzehnten sollen 6.900 Wohnungen für 16.000 Menschen entstehen.

Enorme Herausforderung angesichts explodierender Preise

Bis Jahresende muss die Stadt eine Lösung finden, wie sie die Vermarktung selbst verlustfrei stemmt. Fest steht: Die Finanzierung der Erschließung des neuen Stadtteils mitsamt Schulen, Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten soll über den späteren Verkauf der Grundstücke erfolgen. Ob die Rechnung aufgeht, wird sich zeigen. Der Baupreis für Häuslebauer und Investoren wird jedenfalls üppig. Eine enorme Herausforderung, steht die Stadt ihren Bewohnerinnen und Bewohnern doch mit dem Versprechen, bezahlbaren und ökologischen Wohnraum zu schaffen, in der Pflicht.