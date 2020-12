Klima und Mobilität: darauf will der frisch gewählte Basler Regierungspräsident die Schwerpunkte in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit legen.

Mit seiner Kandidatur hat er alle überrascht, aber eben auch viele überzeugt. Mit deutlichem Vorsprung hat der Sozialdemokrat Beat Jans Ende November die Wahl zum künftigen Regierungspräsidenten in Basel gewonnen. Damit wird er im Januar die jetzige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann ablösen. Als Regierungspräsident will Jans dem Amt auch auf nationaler Ebene Bedeutung geben. Nadine Zeller hat mit ihm gesprochen.

Beat Jans (SP) ist neuer Regierungspräsident des Kantons Basel-Stadt. Hier im Interview beim SWR in Lörrach. SWR Katja Schiementz

Welche Bedeutung hat für Sie künftig die Zusammenarbeit mit Deutschland?

Ich halte das für sehr wichtig. Wir müssen zusammenspannen, gerade in diesen Krisenzeiten geht es nur gemeinsam wirklich weiter und Basel-Stadt ist sich dessen sehr bewusst. Wir sind ein sehr kleiner Kanton, stark im Austausch mit anderen Kantonen, mit anderen Ländern und deshalb werde ich diesem Thema große Bedeutung beimessen.

Worauf werden Sie den Fokus in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit setzen?

Ich möchte Freiburgs Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer unterstützen, die neue Präsidentin des Oberrheinrates. Sie hat große Pläne in Sachen Gesundheitsregion Oberrhein, aber auch in Sachen Klimaschutz Oberrhein und das sind zwei sehr wichtige Themen, die ich mir auch persönlich auf die Fahne geschrieben habe.

Stichwort Klimaschutz. Sie bezeichnen sich auch als grünen Sozialdemokraten. Was heißt das für Sie?

Ich habe Umweltnaturwissenschaften studiert, schon lange her inzwischen. Aber seither engagiere ich mich enorm für den Klimaschutz und jetzt ist es wirklich allerhöchste Zeit, dass wir Nägel mit Köpfen machen. Dass wir allen Menschen die Möglichkeit geben, erneuerbar unterwegs zu sein. Erneuerbar zu heizen, erneuerbar zu produzieren und da möchte ich, dass es in Basel-Stadt mit großen Schritten vorwärts geht.

Sie bezeichnen den SPD-Politiker Hermann Scheer als einen der Väter des Erneuerbaren Energiegesetztes und auch als Vorbild. Was wollen Sie sich von ihm abschauen?

Ich meine, das war schon visionär. Vielleicht hat man das in Deutschland gar nicht so mitbekommen vor lauter Diskussionen um die Strompreise zum Beispiel. Aber Deutschland hat für die weltweite Energietransition einfach eine Vorreiterrolle gespielt und da hat Hermann Scheer eine ganz wichtige Rolle gespielt mit dem EEG. Mit der Idee, dass man allen, die erneuerbaren Strom liefern, Investitionssicherheiten gibt, damit hat er einen weltweiten Boom ausgelöst. Der hat letztlich dazu geführt, dass jetzt die Kosten für Solarenergie, für Windenergie tiefer sind, als für alle Alternativen, auch für die fossilen Alternativen in der Zwischenzeit.

"Das war eine großartige Leistung von Deutschland" Beat Jans, designierter Regierungspräsident Basel zum EEG

Das war eine großartige Leistung von Deutschland schlechthin. Und wir müssen den Ball jetzt aufnehmen: Wir müssen auch in der Schweiz bei dem Thema Voran kommen und diese erneuerbaren Energien stärker fördern. Basel-Stadt hat schon hundert Prozent erneuerbaren Strom. Was wir jetzt noch machen wollen, ist die Wärmeversorgung erneuerbar zu gestalten, so dass jeder Mensch, der in Basel wohnt, die Möglichkeit hat erneuerbar zu heizen.

Wenn man die grenzüberschreitende Zusammenarbeit klimaneutral denkt, welche Aspekte würden dann in Zukunft für diese Zusammenarbeit mit Deutschland auch eine Rolle spielen?

Ich denke hier ist, wie immer, die Verkehrsanbindung ganz wichtig. Dass wir für Menschen die Möglichkeiten verbessern, mit dem Öffentlichen Personennahverkehr nach Basel zu pendeln. Dass wir auch die Möglichkeiten verbessern, elektrisch unterwegs zu sein, das heißt, dass die Firmen in Basel, die Pendler beschäftigen, Ladestationen bereitstellen und dass auch auf den Park&Ride-Parkplätzen Ladestationen zur Verfügung stehen. Sodass wir wirklich die Möglichkeit haben auch erneuerbar mobil zu sein. Hier gibt es noch einiges zu tun.

Vielen Dank, Beat Jans. Der zukünftige Regierungspräsident von Basel zu den Aspekten, die ihm in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Deutschland wichtig sind.