Neue Waldexpert-App: Ein Praxistest in Jestetten-Altenburg

Die neue Gratis-App des BW-Ministeriums für Ländlichen Raum bietet Waldbesitzern Service und Information rund ums eigene Waldstück. Ein Praxistest.

Zehn Monate nach dem Start der Waldexpert-App des Landes Baden-Württemberg haben 2.500 Waldbesitzer die Gratisanwendung auf ihr Handy geladen - etwas mehr als ein Prozent der 230.000 Privatwaldbesitzer im Land. Die App wurde von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg im Auftrag des Ministeriums entwickelt, ist gratis und praktisch zugleich. Sie zeigt wie viel Holz auf einem Waldstück steht, um welche Art Wald es sich handelt, in einem Wald-Wiki werden Fachbegriffe erklärt und die Adressen der zuständigen Förster angegeben. Wer etwa Waldstücke erbt und nicht weiß wo sie liegen, kann sich von der App dorthin führen lassen. Das berichtet SWR-Reporter Matthias Zeller von seinem Praxistest in Altenburg (Kreis Waldshut).

Wir sitzen im Auto von Revierförster Ralf Göhrig, hinter uns der Jagdhund im Kofferraum, vor uns der dichte grüne Wald von Altenburg mit Buchen und Eichen. Welchen Waldweg wir nehmen müssen zeigt uns die Waldexpert-App an, die Waldbesitzer Matthias Wipf auf seinem Handy hat. Nur mit Hilfe der App können wir sein Waldstück finden, denn hier im Wald sieht alles irgendwie gleich aus.

"Es ist hier natürlich alles grün und dicht bewaldet und die Frage ist: Wo bitte ist das Grundstück? Laut App sind wir schon fast drüber gefahren."

Matthias Wipf, genauer gesagt seine Frau, hat hier in Altenburg ein Waldstück vererbt bekommen. Ein Waldstück, das er und seine Frau aber noch nie zuvor gesehen haben. Matthias Wipf läuft durch den Wald, das Handy in der Hand und wischt mit dem Finger ein paar mal über den Bildschirm auf der Waldexpert-App: "Wenn man ein Grundstück erbt, hat man im Normalfall nur eine Nummer. Man weiß nicht: wo ist das, wie groß ist es, wie sieht es aus? Dafür muss man aber erstmal dort hin kommen und dabei hilft einem jetzt diese App."

Verschiedene Walddaten auf der App zusammen geführt

Die Waldexpert-App zeigt aber noch mehr Informationen an: wieviel CO2 in dem Waldstück gespeichert wird, dass es sich um Erholungswald handelt und dass auf dem Flurstück schätzungsweise 44 Kubikmeter Holz stehen. Aber woher weiß die App, wie viele und wie große Bäume auf Wipfs Waldstück in etwa stehen. Marcus Lingenfelder von der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg, die die App zwei Jahre lang entwickelt hat, kennt die Antwort: "Wir haben verschiedene Daten zusammen geführt: die Geo-Basisdaten, die Flurstücke und die Schutzgebiete. Außerdem über Luftbilder das geschätzte Volumen und davon abgeleitet den Kohlenstoff-Speicher."

Waldexpert-App hilft vor allem neuen Privatwaldbesitzern

Ein Dreivierteljahr nach dem Start haben in Baden-Württemberg Zweieinhalbtausend Waldbesitzer die App auf ihr Handy geladen, etwas mehr als ein Prozent aller Privatwaldbesitzer im Land. Revierförster Ralf Göhrig hofft, dass die App noch stärker genutzt wird und auch junge Waldbesitzer begeistert: Im Moment wächst eine neue Waldbesitzer-Generation heran. Das heißt: Viel Wald wird vererbt, die Erben wissen aber nicht wo er ist. Viele leben ja noch nicht einmal vor Ort. Dann werde ich angerufen und soll den Wald zeigen. Das ist aber nicht so ganz einfach, weil ich die Privatwaldstücke auch nicht alle kenne. Jetzt kann ich auf die App verweisen und am Ende beratend zur Verfügung stehen. Das ist eine ganz tolle Sache."