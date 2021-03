Neue Test-Strategie am Start: Pooltests an Freiburger Schulen

Die Stadt Freiburg hat ein ehrgeiziges Ziel. Alle Kinder und Jugendliche sollen in Kürze mit einem einfachen und kindgerechten Verfahren auf das Coronavirus getestet werden. Am Montagmorgen wurde vor dem Unterricht an einem Gymnasium im Freiburger Stadtteil Herdern getestet.