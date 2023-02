per Mail teilen

In der Villinger Kneipenmeile gelten ab März längere Ruhezeiten. Die Gaststätten der landesweit als Party-Adresse bekannten Färberstraße müssen nun früher schließen.

Der Aufschrei war groß, als genau vor einem Monat der Gemeinderat in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) die neuen Sperrzeiten beschlossen hatte. Bislang durften die Gaststätten-Betreiber in der Färberstraße im Stadtbezirk Villingen wochentags nachts bis 3 Uhr und am Wochenende bis 5 Uhr ausschenken. Ab März ist nun jeweils zwei Stunden früher Schluss.

Anwohner klagten über zu hohe Lärmbelästigung

Hintergrund sind Lärm-Beschwerden von Anwohnern. Demnach wurde die zugelassene Dezibel-Grenze nach 22 Uhr überschritten, heißt es. Sorgen gibt es nun auf Seiten der Gastronomen, die neben Fachkräftemangel und gestiegenen Preisen nun auch um ihre nächtlichen Einnahmen fürchten.