Schwätzbänkle in Murg laden zum Gespräch ein

Das Schwätzle auf der Bank ist etwas, das viele gerade vermissen. Seniorenräte haben dafür Schwätzbänkle aufgestellt. So ist direkter Austausch wieder möglich - sogar auf Abstand.

Ein kleines Gespräch mit dem Nachbarn, nachfragen, wie es den Enkeln geht oder ein Tipp, warum die Whatsapp-Funktion auf dem Handy gerade nicht funktioniert: Gerade für Seniorinnen und Senioren, die viel alleine sind, ist es wichtig, Kontakt zu halten. Aber das hat während der Corona-Pandemie ziemlich gelitten. Deshalb hat der Landesseniorenrat seine Ortsvereine dazu aufgerufen, sogenannte "Schwätzbänkle" einzurichten.

Der Radiobeitrag zum Nachhören

Viele Seniorenräte haben mitgemacht, auch in Südbaden. In Murg im Landkreis Waldshut stehen zwei solcher Schwätzbänkle nun seit einer Woche. Darüber freut sich Caspare, der immer das Leben in dem kleinen Ort beobachtet, wenn das Wetter es zulässt. "Immer zu Hause kann man auch nicht leben", sagt er. Die meiste Zeit sitzt er alleine auf den Bänken am Brunnen. Er spricht nur gebrochen Deutsch und die, die er noch von früher kennt, verlassen ihre Wohnungen kaum noch. Das soll sich nun ändern - und zumindest montags klappt es bisher. Dann sitzen Gisela und Wolfgang Tritschler auf dem neuen Schwätzbänkle und laden zum Gespräch ein.

Gesellschaft auf der Bank

"Die Idee dahinter ist, die Leute zu motivieren, wieder mehr miteinander zu reden, wieder Umgang zu pflegen und sich nicht zurückzuziehen in ihre vier Wände", sagt Gisela Tritschler. Sie hat ihr Strickzeug dabei, um die Zeiten zu überbrücken, in denen niemand vorbeikommt. Die Idee ist noch neu und muss sich erst im Ort herumsprechen.

Über alles Mögliche reden

Themenvorgaben gibt es nicht, Altersvorgaben auch nicht. Jugendliche wären auf den beiden Schwätzbänkle genauso willkommen. Tritschlers hoffen nun, dass das Schwänzbänkle auch ohne Betreuung und Schild ein Selbstläufer wird.