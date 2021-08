per Mail teilen

Der SC Freiburg und der Europa Parks hatten zu einem gemeinsamen Pressetermin geladen. Dabei wurde der Name des neuen SC-Stadions offiziell verkündet.

Im Rahmen des Termins haben die beiden langjährigen Partner über die weitere Zusammenarbeit informiert. Neben dem Ziel, den Europa Park auch nördlich des Mains noch bekannter zu machen, wolle man auch noch mehr Menschen in die Region locken. Der Name Europa Park Stadion solle nun mindestens fünf Jahre bestehen, so der Finanzvorstand des SC Freiburg, Oliver Leki.

Neben Fantreffen wird es zukünftig auch einen Fanshop des SC im Europa Park geben. Der Europa Park sei nun der einzige Freizeitpark weltweit, der Namensrechte an einem Stadion hält, erklärte der Chef des Parks, Roland Mack. Über den Preis für die Namensrechte wurde, wie beim SC üblich, Stillschweigen vereinbart.