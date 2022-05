Finanzierung unklar: Neue Rettungswache für die Bergwacht Schwarzwald

Die Bergwacht Schwarzwald bekommt eine neue Rettungswache. In Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben die Arbeiten begonnen. Aber woher kommt das Geld für das Millionenprojekt?

Eine Garage in Hinterzarten, in die gerade so ein Einsatzfahrzeug und anderes Equipment passten, war bislang der Ausgangspunkt der Bergwacht Schwarzwald in Hinterzarten. Von dort sind die Rettungskräfte ausgerückt, um verunglückte Wandernde im Sommer oder Skifahrende im Winter zu retten. Und das alles ehrenamtlich. Jetzt soll sie endlich kommen: die dringend benötigte Rettungswache, in der Nähe des Bahnhofs in Hinterzarten. Die Arbeiten dafür haben am Montag begonnen.

Spatenstich trotz unklarer Finanzierung: Die Bergwacht Schwarzwald bekommt eine neue Rettungswache in Hinterzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) SWR Peter Steffe

Es fehlt noch Geld für die neue Rettungswache

Aber wer finanziert das Projekt, für das etwa 1,5 Millionen eingeplant sind? Etwa 1,2 Millionen kommen vom Land Baden-Württemberg, die Gemeinde Hinterzarten hat das Grundstück und 50.000 Euro beigesteuert. Die anderen sechs Gemeinden, die von der Rettungswache ebenfalls profitieren, haben zusammengerechnet einmalig 25.000 Euro bereitgestellt; das ergibt im Schnitt etwa 4.100 Euro pro Gemeinde.

Für Adrian Probst, den Landesvorsitzenden der Bergwacht Schwarzwald, ist das neue Rettungszentrum ein Schritt in die Zukunft, aber es ist auch verbunden mit finanzieller Unsicherheit.

"Es ist mit steigendem Baustoff und mit schwer verfügbaren Rohstoffen auch zu großen Teilen ein Wagnis."

Er nennt es ein "großes Glück", dass alle Bergwachten im Schwarzwald zusammenstehen und einen Geldtopf gebildet haben. "Aus diesem Topf können wir im Fall der Fälle auch abfedern", so Probst.

Das Geld wird, Stand jetzt, nicht reichen. Man wolle nachsteuern und mit spitzer Feder rechnen, das sagte Johannes Albrecht, der Bürgermeister der Gemeinde Feldberg-Altglashütten. Seine Kommune hat 10.000 Euro für das Projekt gegeben. Er setzt auf weitere Abstimmungen mit dem Land bezeihungsweise dem Regierungspräsidium Freiburg.