Der Liftverbund Feldberg plant für die kommende Saison eine sogenannte 2G-Plus-Regel für Skifahrer. Wer die Hänge rund um den Feldberg abfahren will, muss entweder geimpft oder genesen sein, so eine Sprecherin des Liftverbundes. Getestete sollen eventuell auf die Piste dürfen, abhängig von den in Baden-Württemberg geltenden Warnstufen bei der Inzidenz und der Belegung der Intensivbetten. Da schulpflichtige Kinder in den Schulen sowieso regelmäßig getestet werden, reicht bei ihnen ein negativer Test oder auch nur der Schülerausweis, so die Sprecherin weiter. Ende September/Anfang Oktober will der Liftverbund außerdem entscheiden, ob in der Wintersaison die Liftkarten ausschließlich online oder auch an den Kassen vor Ort gekauft werden können.