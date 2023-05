Neue Messe greenflair in Freiburg

Auf der rechten Seite der Messehalle 1 in Freiburg hat die Abfallwirtschaft der Stadt einen Stand aufgebaut. Dort gibt es allerlei, was die Freiburger Bevölkerung ausrangiert hat. Vom Babybody über Trekkingsandalen bis hin zur Gitarre. Der städtische Eigenbetrieb stellt das Projekt Gebrauchtwarenhaus vor, das im kommenden Jahr entstehen soll.

„Wir wollen aus dem Gedanken der Abfallvermeidung …. Einen Markt finden,“

Erklärt Thorsten Freese, der Betriebsleiter der „Fundfabrik“, wie das Gebrauchtwarenhaus einmal heißen soll.

Das Thema Nachhaltigkeit erleb- und greifbar machen: Das ist der Anspruch der „greenflair“, die in Freiburg nun Premiere hat. Projektleiterin Jule Hoffmann:

„Wir haben den Bereich Alltag ….. was er nachhaltig in seinen Alltag integrieren kann.“

Viele Ressourcen ließen sich beispielsweise mit „Wetell“ einsparen: dem nach eigenen Angaben ersten nachhaltigen Mobilfunk Deutschlands, erklärt Helen Buzengeiger:

„Wir legen viel Wert auf Klimaschutz …. Und sind gemeinwohlorientiert zertifiziert.“

Neben dem Mobilfunk Made in Freiburg bieten zahlreiche Newcomer ihre Produkte an. Bei Steffen Sühner aus Dresden gibt es selbstgebaute Lasten- und E-Bikes aus Holz:

„Der eigentliche Vorteil ist ….. da das Holz gut dämpft.“

Auch Benjamin Binder aus Berlin hat nachhaltige und regional produzierte Waren im Angebot. Der Psychologe hat sich auf Pulver für Hafermilch und andere vegane Getränke spezialisiert.

„Wir wohnen im Dritten Stock und hatten keine Lust die Tedrapacks zu tragen … das muss doch auch einfacher gehen.“

Auch wer nachhaltig Geld investieren oder den eigenen CO2-Fußabdruck reduzieren will, wird auf der „greenflair“ fündig. So kann man Genossenschaftsanteile an Wiederaufforstungsprojekten in Panama kaufen oder die digitale Aufforstungsplattform „Waldemarie“ unterstützen, die Josef Guggemos neben einer Schubkarre mit Mischwaldsetzlingen bewirbt:

„Die aktuelle Situation im Wald ….. um diese Wiederzubestocken, dafür sind wir angetreten.“

Infos über nachhaltige Mobilität und Energie sowie zahlreiche Vorträge und Mitmachaktionen ergänzen das Angebot der Freiburger Nachhaltigkeitsmesse. Letzteres gibt es auch beim Stand der Fundfabrik. Dort hat Besucher Peter Weymeyer gerade gelernt, wie man aus „alt“ „neu“ machen kann:

„Das ist eine upgecyclete Schallplatte, die jetzt als Weinflasche fungiert…. Gute Idee und sieht auch noch gut aus.“