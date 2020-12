Vor Abriss in Villingen-Schwenningen

Vor Abriss in Villingen-Schwenningen Neue kreative Graffiti-Kunst für alte SABA-Fabrikgebäude

Die alten Fabrikgebäude der ehemaligen Firma SABA in Villingen-Schwenningen werden derzeit von der Kunstszene in Beschlag genommen. Graffiti-Künstler sprühen phantasievolle Werke an die Fassaden.