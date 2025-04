Neue Kleiderordnung für Bäder in Weil und Lörrach

Ab sofort sei es verboten, unter der Badekleidung Unterwäsche oder Straßenkleidung zu tragen. Badehosen und Shorts dürfen nur noch bis zum Knie reichen. Auch die Badekleidung von Frauen muss an Knie und Ellenbogen enden. Letzte Regel: Badekleidung muss aus Kunstfaser bestehen, Blickdicht sein und die Geschlechtsteile vollständig bedecken. Lange Badekleidung sei ein Hygieneproblem, so Laguna Chef Stephan Matti. Man wolle nicht noch mehr Stammgäste verlieren. Im letzten Sommer war es in den Bädern im Dreiländereck vermehrt zu Beschwerden und Streitigkeiten gekommen. In einem Fall wurden Polizisten verletzt, weil sich ein renitenter Badegast nicht an die Regeln halten wollte. Die neuen Vorschriften sollen in allen Sprachen und als Piktogramm am Eingang der Bäder aushängen.