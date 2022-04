Neue Förderprojekte im Biosphärengebiet Schwarzwald

Im Biosphärengebiet Schwarzwald werden in diesem Jahr zehn neue Förderprojekte umgesetzt. Dazu gehören etwa die Anschaffung spezieller Ausrüstung für die Offenhaltung der Landschaft und landwirtschaftliches Zubehör sowie ein Klimafestival im Kleinen Wiesental. Ein geplanter Kindererlebnispfad in Dachsberg im Kreis Waldshut erhält die Fördersumme von knapp 63.000 Euro, teilte das Regierungspräsidium Freiburg mit. "Das Ziel des Biosphärengebiets auf dem Weg zu einer UNESCO-Modellregion für nachhaltige Entwicklung ist aktueller denn je", so Regierungsvizepräsident Ficht. Dem Biosphärengebiet Schwarzwald gehören 29 Städte und Gemeinden in Südbaden an.