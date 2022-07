Jetzt auch Energieberatung im Kreis Waldshut

per Mail teilen

Der Landkreis Waldshut hat jetzt eine eigene Anlaufstelle für Energieberatung. Die Energieagentur Südwest hat im Industriegebiet Kaitle in Waldshut-Tiengen einen zweiten Standort bezogen. Die Energieagentur Südwest wird von den Landkreisen Waldshut und Lörrach finanziert. Sie bietet unabhängige Beratungen für Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen. Für Privatpersonen ist die Beratung kostenfrei. Es gäbe seit langer Zeit einen immer größeren Bedarf an solchen Beratungsgesprächen, so Geschäftsführer Jan Münster.