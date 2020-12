In Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) geht eine neue Corona-Abstrichstelle in Betrieb. Mit der neuen Teststelle sollen Kapazitäten geschaffen werden, um dem weiterhin stark steigenden Bedarf an Corona-Tests gerecht zu werden. Die neue Teststelle befindet sich im Bad Krozinger Ortsteil Schlatt und wird in Form eines Drive-In eingerichtet. Die Abstrichstelle ist montags bis freitags von 18 Uhr bis 20 Uhr offen.