Neue Bodenrichtwerte für Freiburg

Bei dem Wort "Bodenrichtwert“ stellen sich nicht wenigen die Haare zu Berge. Dennoch: Es nützt nichts, man muss sich damit beschäftigen. Denn der Bodenrichtwert ist maßgeblich für den Verkauf von Immobilien oder Grundstücken bzw. auch für die Berechnung von Erbbauzins, Miete und Grundsteuer. In Baden-Württemberg errechnet sich der Bodenrichtwert nach der Größe des Grundstücks, unabhängig, ob und was für ein Gebäude darauf steht, sowie aus dem Ertrag, beispielsweise durch Mieteinnahmen. In Freiburg ist dieser Bodenrichtwert jetzt erstmals stagniert, teilweise sogar zurückgegangen, allerdings von einem sehr hohen Niveau: Gabi Krings: