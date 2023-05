Menschen aus der Region haben dem Theater Freiburg ihre unliebsamsten, traurigsten und peinlichsten Erinnerungen geschickt. Zu hören und zu sehen sind die ab Sonntag in der Kammerbühne.

Unliebsame, traurige oder peinliche Erinnerungen können quälend sein. Wie schön wäre es, wenn man sie einfach und bequem loswerden könnte und gegen schönere eintauschen könnte? Möglich wird das ab Sonntag in der Kammerbühne Freiburg. Dort zeigt eine Ausstellung Erinnerungen von Menschen aus Freiburg und Umgebung - alle anonym per E-Mail eingesendet. Aus den Antworten entstand ebenfalls ein Musiktheater-Stück: NEURO-MOON. MANAGE YOUR MEMORIES. Am Sonntagabend ist Uraufführung.

Die Regisseurin des Stücks, Miriam Götz, im Raum der Erinnerungen. SWR Sebastian Bargon

Theater wird zur Sammelstelle für Erinnerungen

Im Vorfeld hatten die Theatermacher Menschen im Großraum Freiburg dazu ermuntert, Erinnerungen per E-Mail anonym einzusenden. Als Antwort kam jeweils eine automatisch generierte neue Erinnerung. Daraus entstand nicht nur ein Theaterstück, sondern auch eine Ausstellung in der Kammerbühne.

Sicherheitsverwahrung für unliebsame Erinnerungen

Das Museum der unliebsamen Erinnerungen ist ein Hochsicherheitstrakt der Erinnerungsobjekte: In einem weißen Raum mit Spiegeln an den Wänden stehen 1.000 Einmachgläser in verschiedenen Anordnungen. In 27 Gläsern liegen Dinge, die an unschöne Erfahrungen erinnern. Seien es geschredderte Liebesbriefe, ein Kondom oder Brautschmuck. Letzterer erinnert an eine Hochzeit, die anders verlief als geplant: Die Braut bekam aufgrund einer Allergie starken Juckreiz und musste vom Notarzt behandelt werden. Die Ehe ging später in die Brüche.

"Wir wollen mit dem Publikum über das Stück hinaus in Austausch kommen - was wollen wir erinnern?"

Erinnerungen per QR-Code auf die Ohren

Viele leere Gläser sind mit einem QR-Code versehen. Per Smartphone können Besucher die QR-Codes scannen, dann öffnet sich eine mp-3-Datei und es erklingt die Stimme einer Schauspielerin.

Mit QR-Codes hören Besucherinnen und Besucher die Erinnnerungen - eingesprochen von einer Schauspielerin. SWR Sebastian Bargon

Zum Beispiel wird die Erinnerung eines DDR-Bürgers erzählt, dessen Freunde Ende der 80erJahre heimlich in den damaligen Westen "rübermachen" wollten. Über ihr Vorhaben sprachen sie aus Angst nicht. Abschiednehmen war nicht möglich: Als er erfährt, wo sie gelandet sind, erlebt er eine Achterbahn der Gefühle. Trauer, Enttäuschung , Verlassen sein, Unsicherheit, aber auch Erleichterung darüber, dass sie es wohlbehalten geschafft haben. Dazu eigene unterdrückte Fluchtgedanken, Argumente zum Gehen und Bleiben und der Wille, in der Gesellschaft etwas zu verändern, damit nicht noch mehr gehen.

Für diejenigen, die kein Smartphone besitzen, gibt es ausgedrucktes Material mit einem Plan durchs Labyrinth der Erinnerungen. Die Idee ist, dass man ins Suchen und Entdecken kommt, sagt Regisseurin Miriam Götz.

Die Erinnerungen auch im Theaterstück "NEURO-MOON"

Das zu den Erinnerungen passende Musikstück wird im Mai zu sehen sein. Es geht um ein Paar, sie Programmiererin, er Neuro-Wissenschaftler. In der Beziehung gibt es dauernd Konflikte. Dann haben sie die Idee, eine App zu entwickeln, die es ermöglicht, schlechte Erinnerungen gegen neue einzutauschen, um eine bessere Welt zu gestalten. Die App wird ein Riesenerfolg, aber was macht diese Erfindung mit der Identität der Menschen? Das Stück bietet viele Szenen, mal verträumt, mal nostalgisch, dann wieder schnell und wild. Das Paar erlebt viele Hürden, etliche Auf und Abs mit der App.

Spiel- und Öffnungszeiten

Zu sehen ist das Musikstück "NEURO-MOON" am 07.05., 14.05., 18.05. und 21.05. in der Kammerbühne Freiburg. Ein Besuch der Installation "Museum der unliebsamen Erinnerungen" ist an mehreren Tagen im Mai möglich, meistens am Nachmittag. Der Eintritt ist frei.