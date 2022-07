Neue App fürs Augustinermuseum

per Mail teilen

Mittels einer neuen kostenlosen App kann man im Freiburger Augustinermuseum ab dem 1. Juli digital auf Entdeckungstour gehen. Interessierte können sogar von zuhause aus die App nutzen. Es gibt besonders viele und unterschiedliche inklusive Angebote: zum Beispiel Videos in Gebärdensprache, Führungen in Leichter Sprache sowie eine Audiodeskription für stark seh-eingeschränkte und blinde Museumsgäste. Dieses umfassende Angebot für Menschen mit Beeinträchtigungen wurde mit Sondermitteln realisiert, die der Freiburger Gemeinderat bewilligt hatte. Ein weiteres Highlight ist eine spezielle Tour für Kinder zwischen acht und 12 Jahren. Sie wird auch auf Englisch und Französisch angeboten. Und auch die 60-minütige Audioführung „Mittelalter und Barock“ kann man in den drei Sprachen hören.