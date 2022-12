Müll statt Mathe: etwa 170 Schülerinnen und Schüler der achten Klassen am Schulverbund Deutenberg in Villingen-Schwenningen haben (heute) am Neckarursprung entlang Müll gesammelt. Hintergrund ist das Schulprojekt „Neckartag“. Bei der Aufräumaktion sollen die Mädchen und Jungen ganz nebenbei auch etwas über Mikroplastik lernen. Die Verschmutzung der Meere ist neben dem Klimawandel eines der derzeit größten Umweltprobleme. Über 80 Prozent des Mülls gelangt über Flüsse in die Weltmeere. Der „Neckartag“ soll sich in Zukunft zu einem landesweiten Projekt entwickeln.