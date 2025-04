Unterstützer des Kreml-Kritikers Nawalny in Südbaden

per Mail teilen

Mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in einem russischen Straflager umgekommen ist. Sein Tod war für viele Russen, die wegen Putin nach Deutschland geflohen sind, ein Schock. Auch für Maria Aro und Alexey Gresko, die Nawalny früher unterstützen und jetzt in Südbaden leben. Sie versuchen trotz allem, die Hoffnung aufrechtzuerhalten.