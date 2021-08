Das Taubergießen

In der Oberrheinebene zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald liegt das Taubergießen. Es wurde am 1979 als Naturschutzgebiet ausgewiesen und ist 1.682 Hektar groß. Das Areal liegt auf den Flächen im Eigentum der französischen Gemeinde Rhinau und auf Gemarkungen der deutschen Gemeinden Rheinhausen (Kreis Emmendignen), Kappel-Grafenhausen, Rust und Schwanau (alle Ortenaukreis). Es gehört zu dem europäischen Schutzgebietsnetz Natura 2000.

Weitere Informationen zum Taubergießen gibt es hier auf der Seite des Regierungspräsidiums Freiburg. Dort ist auch die untenstehende Karte in voller Größe zu sehen.