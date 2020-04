Nasen-Mund-Schutz-Masken bleiben empfohlen: Das Landratsamt Lörrach hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sie in Eigenregie beschafft, damit etwa Pflegeheime im Kreis nicht leer ausgehen.

Jana Keller ist im Lörracher Landratsamt eigentlich Sachgebietsleiterin für "Gebäude-Management". Sie leitet seit Ende März eine zehnköpfige Arbeitsgruppe, die für den Kreis Lörrach Corona-Schutzausrüstung bestellt – von Masken über Hauben und Kittel bis zum Desinfektionsmittel. Angebote zu Schutzausrüstung findet Keller natürlich im Internet. Sie muss rasch reagieren und sicherstellen, dass die Ware möglichst schnell nach Lörrach kommt. Trotz Luftfracht dauere das "nicht Tage, sondern gerne mal zwei Wochen".

Dauer 3:02 min Landratsamt Lörrach beschafft Nasen-Mund-Schutz-Masken

Einen wichtigen Beitrag zu einer zuverlässigen Lieferkette habe ein Aufruf der Lörracher Landrätin Marion Dammann geleistet – gerichtet an Unternehmen im Kreis, die über Logistik und Partner in China verfügen – erzählt Daniela Gempler, die auch zur Arbeitsgruppe gehört. Zertifizierte Mund-Nase-Masken, die in China hergestellt werden, benötigen die Pflegeheime im Landkreis Lörrach dringend, so Gempler in ihrer Funktion als Ansprechpartnerin für Pflegeheime im Landratsamt. Bedient werden aber auch die Sozialstationen im Landkreis, die über das Landratsamt Lörrach ebenfalls Corona-Schutzausrüstung bestellen können.