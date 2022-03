Weil viele Hästräger beim Narrensprung ihre Solidarität mit der Ukraine gezeigt haben, ist er womöglich als "politische Demo" einzustufen. Damit hätten die Narren gegen das Versammlungsrecht verstoßen. Dem Hinweis geht die Polizei jetzt nach. Kurios! Ein Kommentar von Hardy Faißt.

Narren sind bunt, Narren sind frech und Narren sind herrlich unkorrekt. Auch und gerade in schweren Zeiten. Diesmal waren die Rottweiler Narren, also die, die überhaupt offiziell raus "uff die Gass" durften, so kreativ, dass die vielen Statements zum Ukraine-Krieg der Tageszeitung Schwarzwälder Bote sogar einen eigenen Artikel wert waren. Doch der, oh je, der lässt einen offensichtlich sehr aufmerksamen Mitbürger aufhorchen, oder vielmehr aufschrecken.

Kopfschütteln über Hinweis

Das ist ja politische Meinungsbildung, was die Narren da getrieben haben! Wo bitte schön kommen wir denn hin, wenn Narren plötzlich politisch werden? Ausgerechnet Narren! Aber mal im Ernst: Über den "Hinweis" an die Polizei kann ich nur den Kopf schütteln.

Der Narr muss politisch sein

Der Narr darf nicht nur politisch sein, er muss politisch sein. Er ist es, der der Politik und dem Volke den Spiegel vorhält, mehr noch: vorzuhalten hat. Er tut dies übrigens meist mit einer aufgesetzten Maske, im schwäbisch-alemannischen gerne auch "Schemme" oder "Larve" genannt. Gut, dass das sein geschriebenes Recht ist. Dem Mitgefühl für die Opfer in einem sinnlosen Krieg auf närrische Weise Ausdruck zu verleihen, wann und wo auch immer, verdient jedenfalls keine Strafe, sondern allerhöchsten Respekt.