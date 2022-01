Narren sauer über pauschales Umzugsverbot

Die Vereinigung der Schwäbisch-Alemannischen-Narrenzünfte, kurz VSAN, in Bad Dürrheim im Schwarzwald-Baar-Kreis ist sauer über das pauschale Verbot von Narrenumzügen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte am Mittwoch verkündet, Umzüge im Freien müssten leider untersagt werden. VSAN-Präsident Roland Wehrle aus Furtwangen im Schwarzwald sagte am Donnerstag, es könne nicht sein, dass so etwas pauschales rausgeblasen werde. Kleinere Umzüge müssten möglich sein. Große Veranstaltungen seien ohnehin schon abgesagt.