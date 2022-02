Bunt, fröhlich, digital und überpünktlich: wie die Narren in Südbaden Corona trotzen

Maske auf und rein ins Häs: Trotz Corona soll die schwäbisch-alemannische Fastnacht 2022 gefeiert werden. In Freiburg stürmten die Narren das Rathaus sogar eine Woche zu früh.

"Ist die Welt auch auf den Kopf gestellt, der Narr stets seinen Humor behält" - das diejährige Motto der Breisgauer Narrenzunft ist Programm. Eine Woche vor dem Schmutzigen Dunschdig haben rund ein Dutzend Mitglieder der Breisgauer Narrenzunft das Freiburger Rathaus gestürmt. Ja, sind die Narren jetzt verrückt geworden, oder haben sie sich nur in der Zeit geirrt? Weder noch!

Breisgauer Narrenzunft setzt auf närrisches Online-Treiben

Die Aktion ist Teil der digitalen Fasnet. Der gefilmte Rathaussturm wird am Schmutzigen Dunschdig auf der Facebook-Seite und auf dem Youtube-Kanal der Breisgauer Narrenzunft gezeigt. Bis Aschermittwoch wird virtuell gefeiert - von der Kappensitzung bis zur Geldbeutelwäsche.

SWR Charlotte Schönberger

Narren in Südbaden trotzen Corona

Die Pandemie ist noch da, aber davon lassen sich die Närrinnen und Narren auch in anderen Teilen Südbadens nicht unterkriegen. Mit viel Humor und Fantasie halten sie dagegen und haben auch in diesem Jahr ein buntes Programm zusammengestellt. Bis Aschermittwoch regieren wieder schrecklich-schöne Hexen, scheppernde Gschelle, tanzende Jokili und schlagfertige Schuttig mit Saublodere - online oder mit kleinerem Besteck auf der Straße.

Taganrufen in Elzach in abgespeckter Form

Rotes Zottelgewand, schaurige Holzmaske, Schneckenhut: Die Elzacher Schuttig machen am "Fasnet-Mendigmorge" um 5 Uhr Station beim Gasthaus "Ladhof". Die knallenden Saublodere dürfen beim traditionellen Taganrufen natürlich nicht fehlen. Nur angemeldete Zunftmitglieder mit 2G-Nachweis dürfen mitmachen.

Zwei kleine Narrensprünge in Rottweil

Die Narrenzunft Rottweil plant am "Fasnets-Mendig" und "Fasnets-Dienschdig" zwei kleine Narrensprünge mit begrenzter Teilnehmerzahl und unter 2G-Plus-Regelung. Höchstens 1.000 Narren und maximal 4.500 Zuschauer sind erlaubt. Große Vorfreude, aber auch großer Aufwand: Die gesamte Innenstadt wird für die Veranstaltung abgesperrt.

Rathaussturm "light" in Bonndorf

Auch die Bonndorfer Narren (Kreis Waldshut) wollen sich den Rathaussturm am 24. Februar nicht nehmen lassen. Die Pflumeschlucker mit ihren blau-weiß-gestreiften Zipfelmützen sind bereit für die Machtübernahme. 600 Besucher dürfen auf das kontrollierte Festgelände vor dem Rathaus, auf den großen Umzug müssen die Pflumeschlucker verzichten.

Laufenburg: eine Stadt, zwei Länder, zwei Fasnachtstraditionen

Die kleine Stadt am Hochrhein hat eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Tradition: Das ist die Fasnacht. Die Narro-Alt-Fischerzunft geht zurück auf das Jahr 1386. Nur die beiden Weltkriege konnte die Narren bislang davon abhalten, gemeinsam zu feiern - bis Corona kam. Denn in diesem Jahr sind die Fasnachtsveranstaltungen in Laufenburg Baden wegen der Corona-Verordnung verboten. In Laufenburg Schweiz ist alles wieder erlaubt: Deshalb endet der Umzug am Fasnachtsdonnerstag und Fasnachtssonntag in diesem Jahr an der Grenze. Die traditionelle Salmanlandung - also wenn die Fischer mit ihren Booten den Lachs aus dem Rhein ziehen mit viel Gelärm und Gefeier - ist nur auf einer Seite des Rheinufers erlaubt, aber auf der alten Steinbrück in der Altstadt wird trotzdem ein reges "Rüber" und "Nüber" erwartet.

Fasnachtsfeuer lodern in Wutöschingen

Nach den närrischen Tagen wird gezündelt, zum Beispiel Anfang März in Wutöschingen (Kreis Waldshut). Mit den traditionellen Fasnachtsfeuern soll der Winter vertrieben werden - und vielleicht auch Corona.