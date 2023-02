Fasnacht: Narren belagern Rathausplatz in Freiburg

per Mail teilen

Die Narren haben die Freiburger Innenstadt im Griff. Mit dem Stellen des Narrenbaums auf dem Rathausplatz beginnt die Fasnachtswoche.

Seit heute Nachmittag um drei Uhr zogen hunderte Narren der Breisgauer Narrenzunft durch die Innenstadt. Nach den Sternmärschen der Hästräger und dem Hemdglunkerumzug sind sie in Richtung Rathaus gezogen, wo sie den Narrenbaum aufgestellt haben.

Das Ganze mündete im traditionellen Rathaussturm. Bei der Schlüsselübergabe konnte Oberbürgermeister Martin Horn allerdings nicht persönlich zugegen sein, da er krank war.

Höhepunkt der Fasnacht ist der Fasnetsmendig

In den kommenden Tagen bis Aschermittwoch übernehmen symbolisch die Narren die Macht in der Stadt. Der Höhepunkt der Fasnachtswoche wird der große Umzug am Fasnetmendig sein.