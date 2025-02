Unbekannte haben in Grenzach-Wyhlen einen Streich der Narren zu ernst genommen. Sie rächten sich mit Sachbeschädigungen. Die Gemeindeverwaltung findet das gar nicht lustig.

Grenzach und Whylen - eigentlich eine Gemeinde

Die Narren aus Whylen hatten sich einen kleinen Fasnachtsscherz mit den Grenzachern erlaubt. Am Fuße des Hornfelsens in Grenzach (Kreis Lörrach) bildeten riesige weiße Buchstaben die Worte "Whyle Wescht" auf hochdeutsch "Wyhlen West". Vorbild war das Hollywood-Schild im kalifornischen Los Angeles. Der Scherz kam aber anscheinend nicht bei allen gut an. Denn Unbekannte beschmierten Unterführungen und Ortsschilder. Die Stadtverwaltung spricht von Sachbeschädigungen. In der Gemeinde stößt das auf Unverständnis. Denn Grenzach und Wyhlen sind immerhin seit 50 Jahren eine Gemeinde.

Der Schriftzug wurde nicht von allen mit Humor aufgenommen. Unbekannte haben mit Sachbeschädigungen geantwortet. Stefan Rhein

Unbekannte beschmierten Ortsschilder

Der Schriftzug "Wyhlen West" wurde am Fuße des Grenzacher Wahrzeichens, dem Hornfelsen, aufgebaut. Der Slogan muss jemanden derart verärgert haben, dass er den Schriftzug zerstörte und im benachbarten Ortsteil Wyhlen zwei Unterführungen beschmierte. Dort war dann unter anderem als Retourkutsche "Grenzach Ost" zu lesen. Außerdem wurde auf allen Ortsschildern von Grenzach-Wyhlen das Wort Wyhlen mit schwarzer Farbe übermalt.

Die Rache von Unbekannten: Wyhlen ist auf allen Ortsschildern übeschmiert worden, nachdem Narren am Grenzacher Hornfelden den Schriftzug "Wyhlen West" aufgebaut hatten. privat/Tobias Benz

Bürgermeister reagiert mit Unverständnis

Gar nicht mehr lustig findet man diese Aktion im Grenzach-Wyhlener Rathaus. Denn bei den Schmierereien handelt es sich um Sachbeschädigungen, für deren Beseitigung die Verwaltung der Doppelgemeinde Geld ausgeben muss. Ärgerlich vor allem auch, weil die Gemeinde in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert. Grenzach und Wyhlen wurden im Jahr 1975 im Zuge der Verwaltungsreform zu einer Gemeinde zusammengelegt. Laut Bürgermeister Tobias Benz spielt die Konkurrenz der beiden Ortsteile schon lange keine Rolle mehr. Lediglich an Fastnacht nehme man sich "gegenseitig humorvoll auf die Schippe".

Ich ärgere mich sehr. Das Geld fehlt dann wieder an anderer Stelle.

Die Narren aus Wyhlen haben ihr Hollywood-Schild kurz nach der Sachbeschädigung wieder aufgebaut. Und die Narren aus dem Ortsteil Grenzach verurteilten die Sachbeschädigungen und distanzieren sich.

Grenzach-Wyhlen: 500 Euro Belohnung für den richtigen Hinweis

Jetzt läuft die Suche nach dem oder den Tätern. Die Gemeinde hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Es sind bereits erste Hinweise eingegangen, sagte Bürgermeister Tobias Benz am Donnerstag.