Närrischer Gottesdienst in Lörrach

Tierisch was los in der katholischen Bonifatiuskirche in Lörrach am Fasnachtssonntag: Güggel, Frösch und Schnägge sind zur Stelle, Pfarrer Joachim Giesler reimt seine Predigt, Organist Andreas Mölder sitzt im Hühnerkostüm an der Kirchenorgel und die Lörracher "Guggemusik 53" sorgt für noch mehr Radau.