per Mail teilen

Freudige Nachrichten aus dem Basler Zoo: Es gibt Nachwuchs bei den Schimpasen. Das zwei Wochen alte Baby Wasili und Mutter Kitoko sind wohl auf.

Die Schimpansen im Basler Zoo haben Nachwuchs bekommen. Die 31-jährige Kitoko hat in der Nacht auf den 17. März ein Junges zur Welt gebracht.

Pfleger im Zoo entdeckt Mama samt Baby bei Arbeitsbeginn

Der Pfleger entdeckte die "erfahrene Mutter" mit dem Baby am Morgen bei Arbeitsbeginn. Das Junge klammerte sich an die Mutter. Und: "Es konnte beim Säugen und Koten beobachtet werden", teilt der Basler Zolli stolz mit. Mutter und Baby seien wohl auf.

Kitoko ist eine sehr erfahrene Mutter und kümmert sich fürsorglich um ihr Neugeborenes. Es ist bereits das fünfte Mal, dass sie Nachwuch bekommen hat, teilt der Zoo mit. Zoo Basel

Schimpansen tragen Babys eng an sich

Das Geschlecht des Jungtiers war zunächst schwer zu erkennen, heißt es in der Mitteilung des Zoos. Denn Mutter Kitoko hält es stets eng und gut geschützt an ihrem Bauch fest. Mittlerweile steht jedoch fest, dass es sich um ein Weibchen handelt. Das kleine Mädchen hat den Namen "Wasili" bekommen. Das bedeutet so viel wie "Ankunft" auf Suaheli. Vater ist der 21-jährige Kume.

Auch in den folgenden Monaten wird das Jungtier am Bauch der Mutter gehalten, erst später klettert es auf den Rücken und beginnt dann selbstständig die Umgebung zu erkunden.

Mit Wasili gibt es jetzt 16 Schimpansen im Zoo Basel

Mit Wasili ist die Schimpansengruppe im Basler Zoo auf insgesamt 16 Tiere angewachsen. Dort leben drei Männchen, zwölf Weibchen - und jetzt das zwei Wochen alte Baby.